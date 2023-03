Bundesstraße im Erzgebirge zwei Monate dicht: Kilometerlange Umleitung

Marienberg - Ab dem kommenden Montag startet im Erzgebirge eine Baumaßnahme, die mindestens drei Monate dauern soll. Hier müsst Ihr aufgrund der Vollsperrung eine kilometerlange Umleitung in Kauf nehmen.

Ab Montag bis voraussichtlich Ende Mai wird die B174 voll gesperrt. (Symbolbild) © 123RF/75tiks

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, beginnen am Montag die Sanierungsarbeiten auf der B174 zwischen Heinzebank und Großolbersdorf.

Die Arbeiten auf dem rund 2,9 Kilometer langen Abschnitt sollen voraussichtlich Ende Juni fertig sein.



In der Maßnahme wird ebenfalls der "Parkplatz der Freundschaft" zwischen Heinzebank und Großolbersdorf saniert und er soll eine Linksabbiegespur bekommen.

Die B174 wird unter anderem verbreitert und bekommt ebenfalls eine Linksabbiegespur. Auch ein Gehweg und eine Bushaltestelle im Bereich Heinzebank/zukünftige Meisterei werden angelegt.

Bis voraussichtlich Ende Mai erfolgen die Arbeiten unter Vollsperrung. Der Verkehr wird in Richtung Marienberg ab Zschopau über die S228 - bei Wolkenstein auf der B101 zur B174 umgeleitet.

"In Richtung Zschopau wird der Verkehr ab Heinzebank über die B101 bis Kalkwerk, weiter auf der S226, ab Lengefeld auf der S223, und ab Börnichen über die S227 wieder zur B174 umgeleitet. In der verbleibenden Bauzeit bis voraussichtlich Ende Juni werden die restlichen Arbeiten in den Nebenflächen ohne Verkehrseinschränkungen abgeschlossen", heißt es weiter.

Kostenpunkt der Baumaßnahme: Rund 2,3 Millionen Euro.