14.05.2023 09:12 Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Schuppen in Flammen

In Schönheide im Erzgebirge hat in der Nacht zu Sonntag ein Schuppen in der Hauptstraße gebrannt.

Von Claudia Ziems

Schönheide - In der Nacht zu Sonntag musste die Feuerwehr nach Schönheide (Erzgebirge) zu einem Schuppenbrand ausrücken. In Schönheide brannte in der Nacht zu Sonntag ein Schuppen ab. © André März Gegen 3.40 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Schönheide und Eibenstock in die Hauptstraße alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Holzschuppen und auch ein Holzstapel bereits in Flammen. Außerdem drohte das Feuer auf den angrenzenden Unterstand eines Einkaufsmarktes überzugreifen. Die Kameraden konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Die Hauptstraße musste während der Löscharbeiten gesperrt werden. Im Einsatz waren 41 Kameraden sowie der diensthabende Kreisbrandmeister und die Polizei. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: André März