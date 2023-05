Polizei setzt Schusswaffe ein: Mann schießt im Erzgebirge um sich und greift Personen an

Eibenstock - In Eibenstock ( Erzgebirgskreis ) hat am Freitagabend gegen 21.40 Uhr ein Mann (23) um sich geschossen. Es wurden mehrere Personen verletzt.

In der Südstraße kam es zu einem Streit zwischen dem 23-jährigen Verdächtigen und zwei Männern (16, 33). © Niko Mutschmann

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 23-Jährige in der Südstraße vor einem Haus einem Jugendlichen (16) sowie einem 33-Jährigen begegnet. Es kam zum Streit. Dabei fügte der 23-Jährige den beiden anderen Männern Verletzungen zu.

"Ob diese durch die mitgeführte Pistole verursacht wurden, muss noch geklärt werden", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Nach der Auseinandersetzung lief der Verdächtige von der Südstraße in Richtung Eibenstocker Stadtgebiet. Mehrere Zeugen hörten dabei Schüsse.

In der Funckstraße eskalierte die Situation. Der Mann ging in ein Mehrfamilienhaus und versuchte in eine Wohnung einzudringen.

Dabei verwendete er auch die Schusswaffe. Der Versuch scheiterte und der 23-Jährige verließ das Mehrfamilienhaus wieder.