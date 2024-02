Milder Winter lockt "Nackte Jungfern" aus der Erde: Krokusblüte schon in den Startlöchern?

Wenn die Krokuswiesen in Drebach in voller Blüte stehen, erstrahlen die Wiesen in Lila. (Archivbild) © Uwe Meinhold

Aktuell sind in Sachsen Winterferien, doch davon merkt man beim Wetter nicht viel. In den vergangenen Tagen kletterte das Thermometer regelmäßig in den zweistelligen Bereich. Laut Kachelmannwetter waren es beispielsweise am Freitagnachmittag in Chemnitz 17 Grad und auch im Erzgebirge wurden ähnliche Werte erreicht.

Kein Wunder, dass da auch die Natur durcheinanderkommt. Schneeglöckchen und Winterlinge blühen bereits seit einer Weile und auch die Krokusse sind schon da. In den Großstädten und im flacheren Sachsen ist das nicht so ungewöhnlich, im Erzgebirge schon. Auch in Drebach gibt es bereits die ersten zarten lilafarbenen Blüten zu entdecken.

Die Gemeinde selbst verkündet, dass die Krokusblüte vor der Tür steht, aber bis die Wiesen in sattem Violett erstrahlen, dauert es noch etwas. "Nach der niederschlagsreichen Zeit im Januar und Februar bei milden Temperaturen wird die Krokusblüte in Drebach auch etwas früher als sonst einsetzen. Bis dahin ist aber noch etwas Zeit!"

Die Blütezeit der "Nackten Jungfern", wie die wilden Krokusse liebevoll genannt werden, ist eigentlich im März und April.