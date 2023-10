Nach 300 Jahren: Diese Wildkatze kommt zurück ins Erzgebirge

"Ebenso sind geeignete Gehegetiere aus dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EAZA), die menschenfern aufwachsen und in Koordinierungsgehegen auf die Wildnis vorbereitet werden, vorgesehen. Auch Waisenluchse, die in der Wildnis mutterlos aufgefunden werden, kommen nach einer Pflegephase für die Aussetzung in Betracht", berichtet das Landesamt.

"Die Genehmigung der Oberen Jagdbehörde wurde im Einvernehmen mit den zuständigen Naturschutzbehörden und unter Anhörung der anerkannten Naturschutzverbände in Sachsen erteilt", so ein Sprecher des Landesamtes. Nun könne gezielt mit den Vorbereitungen für die Aussetzung begonnen werden.

Die Aussetzungen sollen bis Ende 2027 dauern. Mit der Wiederansiedlung der Wildkatzen in Sachsen wird die empfindliche mitteleuropäische Luchspopulation weiter gestärkt. Das Vorkommen in Sachsen soll zukünftig als Bindeglied zwischen den natürlichen Beständen in den Karpaten und dem bisher isolierten Vorkommen im Böhmerwald und in Nordbayern dienen.

Die letzten Luchse lebten vor 300 Jahren in Sachsen. Durch lange Verfolgung wurden die Tiere in Deutschland ausgerottet. Alle Luchse, die jetzt wieder frei in der Bundesrepublik leben, sind angesiedelt. Es gibt bisher drei voneinander isolierte Populationen im Harz, in Nordbayern und im Pfälzerwald.

In Sachsen tauchten in den vergangene Jahren nur mal Einzeltiere auf.