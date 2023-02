Tauwetter im Erzgebirge: Ist der Winter jetzt vorbei?

So wie hier in Zwönitz schmilzt im Erzgebirge fast überall der Schnee. Folgt nun schon ein Mini-Frühling? © André März

In vielen Regionen im Erzgebirge geht es dem Schnee an den Kragen. Bei Plusgraden am Wochenende verwandelte sich die weiße Pracht Stück für Stück in Pfützen.

Auch in den kommenden Tagen wird wohl noch mehr Schnee verschwinden. Denn: Dem Erzgebirge steht ein Mini-Frühling bevor.

Die Woche startet am Montag mit Sonne und Temperaturen bis 7 Grad. Am Dienstag werden 8 Grad und am Mittwoch frühlingshafte 10 Grad erwartet. Dabei überwiegend mit Sonnenschein.

Erst zum Ende der Woche wird es mit Wind und Regen wieder etwas ungemütlicher - allerdings nicht winterlich. Selbst nachts soll das Thermometer kaum unter 0 Grad fallen.

Für den restlichen Februar ist auch kein Winterwetter mehr in Sicht: In der letzten Februarwoche soll das Thermometer auf bis zu 11 Grad klettern.

Auch die Prognose für März sieht nicht nach Winter aus: Laut wetter.de soll es kühl und nass bleiben, weitestgehend über 0 Grad.