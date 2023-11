Vermisst! Mann aus dem Erzgebirge verschwunden

Ricco (54) aus Eibenstock vermisst! © 123rf/fotohenk, Polizei

Laut Polizei wurde der Mann zuletzt von Angehörigen am vergangenen Freitag gegen 14.30 Uhr, in seiner Wohnung in der Straße Forstsiedlung gesehen.

Am Samstagmittag fuhr er dann womöglich mit seinem schwarzen Audi Q5 mit Auer Kennzeichen von Eibenstock in Richtung Vogtlandkreis.

"Seither gibt es keine Hinweise oder Anhaltspunkte zum Aufenthalts- bzw. Hinwendungsort des Mannes", teilte die Polizei weiter mit.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich der 54-Jährige in einer hilflosen Lage befindet und auf medizinische Hilfe angewiesen ist.

Ricco wird so beschrieben: