25.11.2023 17:39 11.547 Wintereinbruch in Sachsen: BMW überschlägt sich auf A4, zwei Verletzte

Der Wintereinbruch sorgte am Samstag für glatte Straßen und heftigen Schneefall im Erzgebirge. Ein Auto schlitterte am Nachmittag in einen Straßengraben.

Von Claudia Ziems, Fabian Windrich

Sachsen - Der Wintereinbruch hat Sachsen weiterhin im Griff: Auf den Straßen war es am Samstag teilweise richtig glatt. Heftige Schneefälle sorgten für eingeschränkte Sicht und Unfälle. Auf der A4 überschlug sich am Samstag ein BMW. Zwei Personen kamen ins Krankenhaus. © Andreas Kretschel In der Nacht zum Samstag kam es im Erzgebirge zunächst zu einem Wintergewitter. Tief Niklas brachte eine Menge Neuschnee nach Sachsen bis ins Flachland. In den höheren Lagen beträgt die Schneehöhe bis zu 30 Zentimeter. Im Bereich der Polizeidirektion Chemnitz kam es aufgrund des Wetters zu insgesamt 54 Einsätzen, davon 29 Verkehrsunfälle. "Gleichermaßen betroffen waren der Erzgebirgskreis und der Landkreis Mittelsachsen mit je 12 Unfällen. Es wurden insgesamt 6 Personen, davon eine Person schwer, verletzt", heißt es weiter. Erzgebirge Unwetterwarnung! Heftiger Sturm und auch Orkanböen über Sachsen Gegen 14.20 Uhr kam es am Samstag auf der A4 zu einem weiteren heftigen Winterunfall. Ein Elektro-BMW überschlug sich zwischen Hohenstein-Ernstthal und Wüstenbrand. Die Feuerwehr musste eine Person aus dem Auto schneiden. Laut Polizei wurden bei dem Unfall zwei Personen verletzt - sie kamen in ein Krankenhaus. Auch einen Mercedes erwischte es auf der A4: Der Wagen knallte gegen 15 Uhr bei Hohenstein-Ernstthal gegen die Leitplanke. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Auch auf der A72 sorgte ein Wintergewitter für spiegelglatte Fahrbahnen. © André März Ein Mercedes krachte am Samstag auf der A4 bei Hohenstein-Ernstthal gegen eine Leitplanke. © Andreas Kretschel Am Samstagnachmittag schneite es in Sachsen weiter: Auf der A4 bei Siebenlehn war die Autobahn eingeschneit, die Sicht eingeschränkt. © Bernd März Tief verschneit zeigt sich das Erzgebirge am heutigen Samstag. © Bernd März Erzgebirge: Auto schlittert in Straßengraben Am Samstagnachmittag schlitterte ein Auto von der B101 in den Straßengraben. © Bernd März In Schlettau (Erzgebirge) schlitterte am Samstagnachmittag ein Auto von der B101 in den Straßengraben. Dabei wurde auch ein Verkehrsschild umgefahren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. In Chemnitz krachte es am Samstagabend: Auf der Kreuzung Dresdner Straße/Fürstenstraße stießen zwei Autos zusammen. Dabei sollen zwei Personen verletzt worden sein. Bereits am gestrigen Freitag sorgten heftige Schneefälle für Winter-Chaos. Im Erzgebirge kam es zu mehreren Unfällen. Teilweise waren einige Autofahrer ohne Winterreifen unterwegs - so auch ein Kia-Fahrer auf der A4 bei Meerane (Landkreis Zwickau). Das Auto überschlug sich mehrmals. In Chemnitz krachte es auf einer Kreuzung: Zwei Autos stießen zusammen, zwei Personen sollen verletzt worden sein. © Haertelpress Auch in den kommenden Tagen ist auf Sachsens Straßen Vorsicht geboten. Es soll weiterhin zu Schneefällen kommen. Dabei Temperaturen von 1 bis 3 Grad. Erstmeldung: 25. November, 11.56 Uhr, zuletzt aktualisiert: 17.39 Uhr

Titelfoto: Bernd März, Andreas Kretschel