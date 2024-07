Airport-Aufreger: Flughafen plötzlich wegen Bombenalarm geräumt - der wahre Grund ist kurios

Am Flughafen Calden bei Kassel (Hessen) kam es am Freitagvormittag zu einem Sprengstoffalarm. Tatsächlich war eine Kaffeemaschine der Auslöser.

Von Angelo Cali

Calden/Kassel - Es ist wohl eine der unangenehmsten Vorstellungen, die man nur mit einem Aufenthalt am Flughafen in Verbindung bringen kann: Die Systeme melden plötzlich Sprengstoffalarm, Unruhe bricht aus und nichts geht mehr. So gestaltete sich die Lage am heutigen Freitag auch in Nordhessen.

Der kuriose Zwischenfall ereignete sich am Flughafen Kassel-Calden. (Symbolfoto) © Swen Pförtner/dpa Wie eine Sprecherin des Flughafens in Calden unweit von Kassel berichtete, hatte sich der Vorfall am Vormittag ereignet. Im Rahmen der Gepäckkontrolle für einen Flug nach Antalya sei den Gerätschaften gegen 10 Uhr ein verdächtiges Gepäckstück aufgefallen. Demnach solle ein Sprengstoffverdacht bestanden haben. Umgehend klingelte der Alarm, die Landespolizei wurde in Kenntnis gesetzt. Derweil rückte auch ein Sachverständiger für Explosivstoffe am Airport an. Indes mussten etwa 180 Passagiere vorerst evakuiert und der Airport dichtgemacht werden. Im Rahmen eines mehrstündigen Einsatzes kam dann jedoch heraus: Bei dem verdächtigen Gepäckstück handelte es sich lediglich um eine Kaffeemaschine, wie auch der Experte vor Ort bestätigte. Hessen Zuckersüßer Mischling verdankt Urlauberin sein Leben: Jetzt gibt es ein gewaltiges Problem Warum die Prüfgeräte hierauf anschlugen, könne laut Angaben der Polizei gleich mehrere Gründe gehabt haben. Ob sich die genaue Ursache finden lasse - unklar. Für die zunächst evakuierten Passagiere ging es mit einer reichlichen Verspätung von circa vier Stunden in Richtung türkischer Hafen-Metropole. Der kuriose Fehlalarm war übrigens nicht der erste seiner Art: In der Vergangenheit hatte Babynahrung wiederholt für falschen Alarm am Kasseler Flughafen gesorgt.

