Drama bei Kassel Huskies: So heftig hat das Unwetter die Eishalle verwüstet!

Am Donnerstag haben schwere Unwetter in Kassel getobt. Die Eissporthalle der Kassel Huskies wurde verwüstet.

Von Tina Hofmann

Kassel - Seit Donnerstagmittag tobten schwere Unwetter über Deutschland, haben Sturm, Hagel und vor allem heftige Regenfälle vielerorts für massive Schäden gesorgt. Besonders schwer betroffen ist dabei die Eissporthalle Kassel, die Heimat des DEL2-Klubs Kassel Huskies.

Die Bilder der Halle sind erschreckend: Überall haben sich Wasser, Dreck und Schlamm den Weg gebahnt. © Screenshot/Instagram/eckassel_huskies "Wir können froh sein, dass uns das nicht vor einem Spieltag passiert ist. Zum Glück sind keine Menschen verletzt worden. Das Ausmaß der Schäden ist noch nicht genau zu überblicken, das wird sicher in den kommenden Tagen folgen", erklärte Derek Dinger (36), ehemaliger Profi und jetziger Leiter Marketing und Kommunikation bei den Huskies, im Telefonat mit TAG24. Auf Instagram gab der Verein zuvor einen erschreckenden Einblick in das Ausmaß der Zerstörung. In einem "Reel" sind Bilder und Videos der Wassermassen, von verdreckten Innenräumen und der mit Wasser bedeckten Eisfläche zu sehen. Hessen Inflation in Hessen: Verbraucherpreise steigen um fast sechs Prozent "Gestern zwischen 16 und 17 Uhr ging es los, dass es stark geregnet und auch gehagelt hat. Da wir uns aktuell auf einer Baustelle hier befinden, ist das Wasser natürlich in die Baugrube hineingelaufen und sehr schnell überall angestiegen. Einige Räume standen dann in Windeseile unter Wasser, über die Seiten lief es in die Halle", erinnert sich Dinger.

Eissporthalle Kassel wird seit 2021 schrittweise saniert, Derek Dinger überwältigt von Hilfe und Zuspruch

Erst im April hatte in der Eissporthalle Kassel das Länderspiel zwischen Deutschland und Tschechien stattgefunden. © IMAGO / osnapix Der ehemalige Verteidiger (Eisbären Berlin, ERC Ingolstadt, Schwenninger Wild Wings) und gebürtige Kasseler ist dennoch positiv gestimmt, denn viele Menschen melden sich beim Klub. "Es ist unheimlich schön zu sehen, wie die Eishockey-Community zusammenhält. Nicht nur, dass unsere Spieler und Fans sofort ihre Hilfe angeboten haben, auch von anderen Vereinen erhalten wir sehr viel Zuspruch." Dinger berichtet davon, dass Fans und Sponsoren bis in die Nacht in der Halle standen und halfen. "Es ist jetzt sogar so, dass wir den Leuten sagen müssen, dass sie zu Hause bleiben können, weil wir schon so viele Freiwillige haben. Wir werden das hier wieder in den Griff bekommen, als Kasseler Eishockey-Familie." Hessen Nach langer Corona-Pause: Pfungstadt lädt mit viel Prominenz ein zum Hessentag! Die Halle wird seit 2021 in verschiedenen Bauabschnitten saniert. Aktuell laufen Arbeiten an der Außenfassade. Dort wurden Teile des alten Eingangsbereichs abgerissen. Auf dem Dach laufen Vorbereitungen für die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage.

Die Kassel Huskies wollen nach 14 Jahren zurück in die DEL