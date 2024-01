Hessens Bauern planen Protestwoche: So heftig werden mancherorts die Verkehrsauswirkungen

Wiesbaden - Zum Auftakt bundesweiter Proteste sollen am Montag Hunderte Traktoren durch Hessen tuckern. Die Aktionen der Landwirte richten sich an die Bundesregierung - mit einem klaren Ziel.

Auch der Hessische Bauernverband wird sich ab Montag an der bundesweiten Protestwoche beteiligen. © Pia Bayer/dpa

Auch nach dem Entgegenkommen des Bundes bei den geplanten Kürzungen von Agrarsubventionen wollen Bauern am kommenden Montag in mehreren hessischen Städten protestieren.

In Wiesbaden ist nach Angaben des Hessischen Bauernverbands (HBV) eine Sternfahrt mit Hunderten Traktoren und eine Kundgebung vor der Staatskanzlei geplant.

In Fulda hat sich nach Angaben der Stadt zum Wochenstart ein Konvoi mit etwa 1000 Fahrzeugen angekündigt. Auch in Limburg und Gießen werden bereits in den frühen Morgenstunden mehrere Hundert protestierende Landwirte erwartet, wie die Kommunen mitteilten.



Die städtischen Sicherheitsbehörden rechnen aufgrund der Aktionen mit massiven Staus in den Innenstädten. Es komme zu Sperrungen und Umleitungen. Auch bei Bus und Bahn drohen erhebliche Verspätungen. Gegen späten Nachmittag soll sich die Verkehrssituation laut den Prognosen der Kommunen wieder normalisieren.

Die Wiesbadener Verkehrsgesellschaft ESWE kündigte an, dass es am Montag vor allem von 8 Uhr bis 10 Uhr zu Einschränkungen, Ausfällen und Verspätungen im Busverkehr kommen könne. Zwischen 10 und 14 Uhr würden keine Strecken mehr nach Fahrplan bedient. Nach 14 Uhr sollten die Busse allmählich ihre geplanten Fahrten aufnehmen. Im Berufsverkehr bis 8 Uhr würden voraussichtlich alle Linien noch wie geplant bedient.

In Hessen sind in der kommenden Woche noch Weihnachtsferien.