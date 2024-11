Hessens Wintersport-Gebiete bereit für neue Saison: Hoffnung auf Start vor Weihnachten

Gersfeld/Willingen/Schotten - Zum Skifahren und Rodeln braucht man nicht unbedingt in die Alpen. In den Wintersportgebieten Hessens laufen die Vorbereitungen für die neue Saison bereits auf Hochtouren.

"Wir wissen nicht genau, wann es losgeht", sagt Jeremias Kümpel von der Wiegand Erlebnisberge GmbH, die die Ski- und Rodelarenen an der Wasserkuppe in der Rhön und am Hoherodskopf im Vogelsberg betreibt.

Hessens längster Lift steht am Hoherodskopf im Vogelsberg, lief in der vergangenen Saison aber nur an zwei Tagen. © Andreas Arnod/dpa

Im Vogelsberg, wo die Firma am Hoherodskopf zwei Lifte betreibt, beginnt die Wintersportsaison in der Regel später und ist weniger lang. Zum einen hat der Berg mit seinem 763 Meter hohen Gipfel rund 200 Höhenmeter weniger als die Wasserkuppe (955).

Zum zweiten dürfen am Hoherodskopf aus Naturschutzgründen keine Schneekanonen betrieben werden.

Dort steht der längste Lift Hessen mit über einem Kilometer Länge. Zudem gibt es einen weiteren an der Rennwiese.

Der lange Lift lief laut Betreiber in der vergangenen Saison zwei Tage und der an der Rennwiese an zehn. Zum Verglich: An der Wasserkuppe mit der künstlichen Beschneiung war an 65 Tagen Liftbetrieb möglich.