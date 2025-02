"Hohe abstrakte Gefahr": Wie sicher sind Faschingsumzüge in Hessen?

Nach dem Anschlag in München richten sich besorgte Blicke auf die Faschingsumzüge in Hessen: Wie steht es um die Sicherheitskonzepte von Polizei und Kommunen?

Von Christine Schultze

Hessen - Nach der Auto-Attacke mit 36 teils schwer verletzten Menschen in München richten sich in Hessen sorgenvolle Blicke auf die nahenden Faschingstage und die dann anstehenden Umzüge in diversen Städten des Bundeslands. Polizei und Kommunen feilen intensiv an ihren Sicherheitskonzepten.

Umzüge und Paraden sind feste Bestandteile des Faschings, doch derartige Veranstaltungen sind auch verwundbare Ziele für Anschläge. © Patrick Seeger/dpa Rund zwei Wochen vor Rosenmontag lägen den Behörden derzeit keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdungslage für Faschingsveranstaltungen und weitere bevorstehende Veranstaltungen vor, erklärte Hessens Innenminister Roman Poseck (54, CDU) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Minister ergänzte jedoch: "Gleichwohl ist weiterhin eine hohe abstrakte Gefahr zu konstatieren." Am Donnerstag war in München ein Autofahrer mit seinem Wagen in eine Kundgebung der Gewerkschaft Verdi gefahren. Laut Polizei wurden mindestens 36 Menschen verletzt. Ein 24-jähriger Afghane, der 2016 als unbegleiteter Minderjähriger nach Deutschland gekommen war und später Asyl beantragte, wurde festgenommen. Hessen Grippewelle rollt durch Hessen: Die Infektionszahlen steigen Zwar weise der mutmaßliche Anschlag nach den bisherigen Erkenntnissen keinerlei Bezüge nach Hessen auf. "Dennoch haben wir unmittelbar reagiert. Wir haben die Polizeipräsidien mit einem Erlass angewiesen, bevorstehende Veranstaltungen noch einmal hinsichtlich ihrer Gefährdungslage zu überprüfen und etwaige Anpassungen für ein Mehr an Sicherheit engmaschig mit Veranstaltern und Kommunen abzustimmen", so der Minister. Bei Bedarf würden zusätzliche Kräfte eingesetzt.

Karnevalsumzug in Marburg wurde abgesagt