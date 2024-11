Horror-Unfall kostete ihn beide Beine: Darum kann Alexander trotzdem lachen

Bad Orb/Frankfurt am Main - Mit Youtube-Videos will Alexander Sauer (30) anderen Menschen Mut machen. Der 30-Jährige überlebte einen schweren Unfall mit einer Straßenbahn in Frankfurt am Main und berichtet auf der Videoplattform von den Folgen und seinem Umgang damit.

Sauer wollte im Februar an der Haltestelle vor dem Frankfurter Hauptbahnhof den Weg abkürzen und über die Kupplung zweier Straßenbahn-Wagen steigen - da fuhr die Bahn an. Erst im Krankenhaus kam er wieder zu sich, nach der Operation. "Das war natürlich erst einmal ein extremer Schock", erinnert er sich.

Sauer hält seine beiden Hightech-Prothesen hoch, die ihn mittlerweile treue Dienste erweisen. © Andreas Arnold/dpa

Er habe in der Klinik auch einen Herzstillstand und vorübergehende Lähmungserscheinungen erlitten - all dies habe er glücklicherweise folgenlos überstanden. Zu sehen ist in den Videos auch der Moment, in dem er das erste Mal mit Hilfe der Prothesen wieder stehen kann.

Es gehe darum, weiterzumachen und möglichst positiv zu bleiben, findet Sauer. Jeder handele wohl einmal fahrlässig oder komme ohne eigene Schuld in eine gefährliche Situation.

"Dann sind es oft einfach nur Glücksmomente, die darüber entscheiden, ob was passiert oder nicht passiert." Auch die Leistungen paralympischer Sportler machten Hoffnung. "Das muss jetzt nicht zwangsläufig sein, aber das ist so ein kleines Ziel, was ich mir mal so im Hinterkopf behalte", sagt Sauer.

Zu schweren Unfällen von Fußgängern mit Schienenfahrzeugen kommt es immer wieder. Im Oktober wurde in Frankfurt eine Frau von einer herannahenden U-Bahn erfasst und tödlich verletzt.

Zwei weitere Frauen wurden im selben Monat bei Unfällen mit einer U-Bahn und einer Straßenbahn in der Stadt schwer verletzt. Im Januar starb ein junger Mann, der Polizeiangaben zufolge zwischen zwei Waggons einer stehenden U-Bahn gestiegen war, um die Strecke zu überqueren.