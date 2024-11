Kein Ende in Sicht bei Schweinepest in Hessen: Millionenkosten und Auflagen beim Waldbesuch

Wiesbaden/Groß-Gerau - Monate nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Hessen ist ein Ende des Kampfes gegen die Tierseuche und den damit verbundenen Auflagen nicht in Sicht.

Fast täglich werden in den betroffenen hessischen Gebieten Kadaver von infizierten Wildschweinen gefunden. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

"Die Seuchenlage wird weiterhin als dynamisch eingeschätzt", teilte das Landwirtschaftsministerium mit.

Fast täglich würden positiv getestete Wildschwein-Kadaver gefunden. Erfahrungen aus anderen Ländern und Bundesländern würden zeigen, dass der Kampf gegen ASP mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann. Abhängig davon sei auch die Dauer der Restriktionen.

Es sei weiterhin eine Gefahr der Ausbreitung da, heißt es auch beim Bauernverband. Bislang mussten auch bei Schweinehaltern mehrere Tausend Tiere gekeult werden.

Im Kreis Groß-Gerau war offiziell am 15. Juni der erste Fall von ASP bestätigt worden. Der Kreis in Südhessen ist bis heute der am stärksten betroffene Kreis.

Nach Angaben des Kreises ist nach wie vor unbekannt, wo das Virus herkam und wie es auch in die Ställe kommen konnte.

Unterstützung von Bauern, Bau von Zäunen oder eingesetztes Personal: Die genauen Kosten für den Kampf gegen ASP können noch nicht beziffert werden.

Beim Ministerium geht man jedoch von einem zweistelligen Millionenbetrag aus.