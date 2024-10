Mehr Befugnisse für Polizei in Hessen: Das plant die schwarz-rote Regierung

Wiesbaden - Die schwarz-rote Landesregierung in Hessen will im Kampf gegen Kriminalität die Befugnisse der Polizei und anderer Sicherheitsbehörden ausweiten.

Innenminister Roman Poseck (54, CDU) betonte: "Unsere Demokratie muss wehrhaft bleiben." © Helmut Fricke/dpa

Mit ihrer Gesetzesinitiative reagierten die Regierungsfraktionen von CDU und SPD auf Besorgnis erregende Entwicklungen der vergangenen Monate, erklärte Innenminister Roman Poseck (54, CDU) am gestrigen Dienstag in Wiesbaden.

"Die Messerattacke in Mannheim, der Terroranschlag in Solingen und die antisemitischen Vorfälle rund um den Jahrestag des Olympiaattentats in München sind nur einige alarmierende Beispiele", zählte der Minister auf. Hessen reagiere nun mit einer Verschärfung des Polizeirechts.

"Unsere Demokratie muss wehrhaft bleiben", betonte Poseck im Landtag. "Wir wollen der Polizei die Instrumente an die Hand geben, die sie braucht, um für Sicherheit zu sorgen." Das Land wolle unter anderem mit Videoschutz-Anlagen gegen Angsträume vorgehen, damit sich die Menschen frei und angstfrei bewegen können.

"Gerade dunkle Gassen und Unterführungen sorgen für Unsicherheit", erläuterte der Minister. "Dieser wollen wir präventiv mit Videoschutz-Anlagen entgegenwirken." Bislang sei dies nur an Kriminalitätsschwerpunkten möglich gewesen.

Zudem wolle die Landesregierung in der Nähe von Religionsstätten Videoüberwachung ermöglichen. "Dies dient der Freiheit der Religionsausübung, vor allem für Menschen jüdischen Glaubens", ergänzte der Minister.