23.08.2024 15:21 1.391 Panik vorm Schlafengehen: Achtbeiniger Exot ruft Polizei auf den Plan

Ein achtbeiniger Exot sorgte am Mittwochabend in Marburg für Aufruhr. Eine Frau hatte den Skorpion an ihrem Fensterrahmen entdeckt.

Von Angelo Cali

Marburg - Solch einen Schreck wünscht man sich vor dem Zubettgehen sicher nicht. So ging es wohl auch einer Frau aus Mittelhessen, die aufgrund eines exotischen Krabbeltieres in ihrer Wohnung die Polizei alarmierte. Der Skorpion hatte es sich an einem Fensterrahmen eines Privathauses in Mittelhessen bequem gemacht. © Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf Wie ein Sprecher der Ordnungshüter erst am heutigen Freitag berichtete, ereignete sich das furchteinflössende Aufeinandertreffen am vergangenen Mittwochabend im Marburger Stadtteil Schröck (Landkreis Marburg-Biedenkopf). Gegen 22.30 Uhr rief eine Frau die Beamten panisch an und gab an, dass sich ein Skorpion in ihrer Wohnung befinden würde. Ausfindig gemacht hatte sie das Spinnentier an einem Fensterrahmen, wo es sich es zunächst gemütlich gemacht hatte. Hessen Mord an Obdachlosem? Polizei macht schrecklichen Fund in Gebüsch Vor Ort konnte eine Streife jedoch ersten Einschätzungen zufolge zumindest halbwegs Entwarnung geben. Polizei rückt wegen Skorpionsichtung an - und kann direkt Entwarnung geben Die Polizei brachte das Krabbeltier in ein nahegelegenes Tierheim. (Symbolfoto) © 123RF/majestix77 So sei der Skorpion zwar giftig, ein Stich hätte bei dieser Gattung aber lediglich für eine Reaktion ähnlich einem Bienenstich gesorgt. Nichtsdestotrotz wurde der Exot auf acht Beinen von den Beamten zunächst eingefangen und verblieb eine weitere Nacht in seinem neuen Zuhause auf Zeit. Am Folgetag ging es für ihn dann in ein nahegelegenes Tierheim. Wie es der Skorpion bis in die Marburger Wohnung geschafft hatte, ist bislang aber unklar.

