Polizei klingelt bei gesuchtem Kriminellen: Dessen Reaktion ist ziemlich peinlich

Kurzerhand läuteten die Wachmänner erneut an der Wohnungstür - und wurden belohnt. Zwar unternahm der 36-Jährige den verzweifelten Versuch sich hinter einem im Schlafzimmer befindlichen Wäscheberg zu verstecken, was ihn jedoch nicht vor seiner Strafe bewahrte.

Da er dem aber nicht nachkam, wurde er per Haftbefehl gesucht. Bei der ersten Aufwartung der Ordnungshüter trafen diese in der Wohnung in Baunatal jedoch lediglich die Lebensgefährtin des Gesuchten an.

Wie ein Sprecher erst am heutigen Freitag bekanntgab, hatten sich Zivilfahnder bereits am vergangenen Dienstagnachmittag zur Wohnung des 36-Jährigen begeben, da er aufgrund des Fahrens ohne Führerschein eine achtmonatige Haftstrafe antreten sollte.

Sein wenig geistreiches Versteck brachte dem Kennzeichenfälscher also nur wenig. Die Beamten ließen in der Folge die Handschellen klicken und nahmen ihn schließlich in Gewahrsam. Mittlerweile verbüßt er seine fällig gewordene Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt in Wehlheide.

Er muss sich schon bald wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch sowie deren Diebstahl und zuletzt aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz vor Gericht verantworten.