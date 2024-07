Polizei wird blutender Mann gemeldet: Vor Ort bietet sich ein erschreckendes Bild

Wiesbaden - Diesen Bar-Abend hatte er sich wohl ganz anders vorgestellt! Ein junger Mann aus Westhessen wurde in der Nacht auf den heutigen Freitag Opfer einer brutalen und blutigen Gewalttat, die ihn letztlich ein Stück seines Ohres kostete. Die mutmaßlichen Täter konnten bislang noch nicht gefasst werden.

Das abgerissene Stück des Ohres des 26-Jährigen konnten die Beamten am Boden liegend auffinden, während der stark blutende Mann im Nachgang ins Krankenhaus kam. (Symbolfoto) © 123rf/huettenhoelscher

Doch von vorn: Infolge eines sicherlich spaßigen Abends mit Freunden wollte sich ein 26 Jahre alter Mann in der hessischen Hauptstadt Wiesbaden nach einem Aufenthalt in einer Bar in der Schwalbacher Straße gerade auf den Heimweg begeben.

Doch als er zwischen 1 und 2 Uhr nachts über die Rheinstraße nach Hause lief, traf er eigenen Angaben nach auf zwei oder gar drei Männer. Unvermittelt hätten diese ihn dann tätlich angegriffen. Insbesondere erlitt er dabei Verletzungen an der Hand und an seinem Ohr, welches ganz besonders in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Im Laufe der brutalen Attacke wurde dem jungen Mann sogar ein Teil seines Ohres abgerissen, wie ein Sprecher der Polizei am Freitagnachmittag mitteilte. Die alarmierten Rettungskräfte sowie die Ordnungshüter konnten den stark blutenden 26-Jährigen schließlich am Ort des Geschehens antreffen. Auch der abgerissene Teil seines Ohres konnte auf dem Boden liegend sichergestellt werden.

Seine Peiniger seien etwa 1,80 Meter groß gewesen und hätten "schlechtes" Deutsch gesprochen. An mehr konnte sich der sichtlich mitgenommene Betroffene Polizeiangaben zufolge nicht mehr erinnern.