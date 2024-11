16.11.2024 16:13 Riesige Rauchsäule kilometerweit sichtbar: Millionenschaden bei Feuer in Kassel

Eine weithin sichtbare Rauchsäule sorgte am Donnerstag für Aufsehen in Kassel: Ein vierstöckiges Geschäftshaus nahe dem Hauptbahnhof stand in Vollbrand.

Von Maximilian Hölzel

Kassel - Eine weithin sichtbare Rauchsäule sorgte am Donnerstag für Aufsehen im nordhessischen Kassel: Ein vierstöckiges Geschäftshaus nahe dem Hauptbahnhof stand lichterloh in Flammen. In unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof brach im nordhessischen Kassel am Donnerstagmorgen ein heftiges Feuer aus. © Feuerwehr Kassel/dpa Polizeiangaben zufolge zerstörte der Brand Großteile des Gebäudes, darunter auch ein Fitnessstudio im Erdgeschoss. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, doch der Sachschaden wird auf rund eine Million Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr, deren Wache nur 200 Meter entfernt liegt, war schnell vor Ort und hatte die Flammen innerhalb einer Stunde unter Kontrolle. Hessen Seniorin besucht Grab ihres Mannes: Was sie auf dem Friedhof entdeckt, bricht ihr das Herz Dennoch musste die Straße des Geschäftshauses gesperrt werden und die Bewohner eines angrenzenden Wohnhauses wurden vorsorglich evakuiert. Eine dichte Rauchsäule, die das Feuer verursacht hatte, war kilometerweit zu sehen. Laut dem Einsatzleiter der Feuerwehr habe der Großbrand seinen Ursprung wohl im Saunabereich gehabt. Die genaue Brandursache ist indes noch unklar. Brandstiftung schließt die Polizei allerdings aus.

Titelfoto: Feuerwehr Kassel/dpa