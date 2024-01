Schock-Diagnose kam kurz vor Weihnachten: Einjähriger kämpft gegen seltene Krankheit

Limburg an der Lahn - Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, den Julius (1) derzeit absolviert. Eine seltene Erbkrankheit könnte den kleinen Kämpfer das Leben kosten. Dabei hat er noch so viel vor.

Mit Hündin Bailey möchte Julius (1) noch viele gemeinsame Jahre verbringen. Doch dafür benötigt es den passenden Spender. © privat

Um dem kleinen Bub aus der Nähe des hessischen Limburg an der Lahn ein möglichst langes Leben zu ermöglichen, sucht die Deutsche Knochenmarkspende (DKMS) händeringend nach einem passenden Spender für Julius.

Sein tragisches Schicksal nahm im Oktober des vergangenen Jahres seinen Lauf.

Wie RTL Hessen berichtete, klagte der Junge im Verlauf der Kindergarten-Eingewöhnung über Halsschmerzen, seine Eltern bemerkten daraufhin geschwollene Lymphknoten, gingen mit ihm zum Kinderarzt. Infolge einer Überweisung in eine Fachklinik folgte der erste Schock, da dort eine Erkrankung an Lymphdrüsenkrebs als äußerst wahrscheinlich attestiert wurde.

Weitere Untersuchungen machten die Sachlage noch dramatischer. Kurz vor dem vergangenen Weihnachtsfest dann der ultimative Schock: Julius leidet an einer äußerst seltenen Autoimmun-Erbkrankheit mit dem Namen Septische Granulomatose, kurz CGD.

Derzeit jagen Julius' Eltern mit dem tapferen Kerlchen von Arzttermin zu Arzttermin, was dieser aber noch immer brav über sich ergehen lässt. Auch sei der Einjährige noch immer in recht guter Verfassung. Dies könne sich aber schlagartig ändern - vor allem ohne passenden Stammzellenspender.

Gleich zwei Typisierungsaktionen - am 24. in Wölfersheim und am 27. Januar in Friedberg - sollen bei der Suche unterstützen. Die Hoffnung ist jedoch nur gering.