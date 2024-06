Ukrainisches Nationalteam in Wiesbaden: Hessens Ministerpräsident glaubt an Wunder!

"Sie können ein Wunder vollbringen - so wie die Männer und Frauen gerade in der Ukraine ein Wunder für die Freiheit vollbringen."

Die Einheit am Donnerstag in der Brita-Arena zur Vorbereitung auf die EM in Deutschland verfolgte auch Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (52). "Ihr seid wahrscheinlich das beste Team, die beste Elf, die es jemals gegeben hat aus der Ukraine", sagte Rhein vor Beginn des Trainings.

Angesichts des russischen Angriffskriegs habe er einen Riesenrespekt vor der ukrainischen Bevölkerung, sagte Rhein. "Die Männer und Frauen in der Ukraine verteidigen gerade ihr Land gegen einen Kriegsverbrecher, gegen Wladimir Putin und Russland." Die Ukraine müsse diesen Krieg gewinnen, betonte der 52-Jährige.

Die Ukraine trifft bei der Fußball-EM in der Gruppe E zunächst am kommenden Montag um 15 Uhr in München auf Rumänien. Anschließend geht es für die Mannschaft in der Vorrunde noch gegen die Slowakei (21. Juni, 15 Uhr) und Belgien (26. Juni, 18 Uhr).