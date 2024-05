Schock auf unfassbarer Reise: Schwestern im Dschungel von bewaffneten Männern umzingelt

Schon an diesem Tag, als sie ihre Eltern sowie Familie und Freunde hinter sich ließen, war für die beiden jungen Frauen klar, dass sie es eines Tages bis nach Südafrika schaffen wollen. So kommunizieren konnten sie dies nach einer Weile aber nicht mehr so offen wie gewollt.

Hannah (l.) und Greta stehen mit ihren Fahrrädern an einem Strand in Ghana. Die Zweiräder sind ihr Standard-Fortbewegungsmittel. © Hannah Schröder/dpa

Einer davon war wohl mit Abstand eine Nacht im Norden Ghanas, als Hannah und Greta von 30 Männern mit Gewehren und Macheten nachts im Busch für Terroristen gehalten und umzingelt wurden. Glücklicherweise klärte sich die Situation schnell auf, am Ende gab es sogar eine Übernachtungseinladung im sicheren Lager der vermeintlichen Aggressoren.

Auch gesundheitlich stellt die Reise immer wieder eine Herausforderung dar. Während Hannah gleich dreimal Malaria überstehen musste, plagte sich Greta jüngst mit einem heftigen Magen-Darm-Infekt herum.

Und auch das Ankämpfen gegen brusthohe Matschflächen, heftige Unwetter oder gar Sandstürme in der Sahara forderten in den vergangenen Jahren und Monaten nicht nur bei Nulli und Priesemut ihren Tribut.

Und so scheinen sich trotz der weiterhin großen Reiselust auch bei den jungen Frauen nach all der Zeit die Akkus in allen Bereichen entladen zu haben. Vorerst soll es für sie am 7. Juni per Flieger zurück in die Heimat gehen - ihre Räder bleiben derweil in Douala (Kamerun) zurück.

Nach der Regenzeit, wohl im Oktober, soll mit frischer Energie das Ursprungsziel jedoch unbedingt erreicht werden. Wie ihre Reise weitergeht, kann man - so wie mittlerweile über 110.000 weitere Menschen - auf Instagram verfolgen.