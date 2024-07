Wundervoller Mischling will in sein Zuhause zurück, dann folgt die Hiobsbotschaft

Bereits Ende Juni richteten sich die Mitarbeiter der Einrichtung mit einem ausführlichen Facebook-Beitrag zu Wort und schilderten den genauen Ablauf der Geschehnisse. So war lediglich angedacht, dass Sammy für einige Wochen in Pension im Butzbacher TIerheim verweilt.

Sein Herrchen hatte Sammy eigentlich nur zur zeitweisen Betreuung abgegeben, am Ende holte er den Mischling einfach nicht mehr ab. © Tierschutzverein Butzbach und Umgebung

Denn sein Herrchen behauptete, dass er den Hund gar nicht mehr zu sich nach Hause nehmen könne. Hiernach war er für das Tierheim nicht mehr greifbar. Besonders ärgerlich: Die bis dahin angefallenen Betreuungskosten beliefen sich bis dahin bereits auf über 700 Euro - Kosten, auf denen die Pflegeeinrichtung vorerst sitzen blieb.

Wenig später stellte sich zudem heraus, dass Sammys Ex-Herrchen einer amtlich bestellten Betreuerin unterstellt ist, somit den Vertrag mit dem Tierheim gar nicht erst hätte unterschreiben dürfen.

Erfreulich für das Tierheim: Aufgrund des zeitgleich geschalteten Spendenaufrufs sah sich eine Leserin dazu berufen, stolze 350 Euro auf einen Schlag zu spenden und somit alleine die Hälfte der verloren geglaubten Geldsumme auszugleichen.

Doch neben all dem finanziellen Ärger gilt für die Tierfreunde vor allem eines: Sammy muss schnellstmöglich an Menschen vermittelt werden, die ihm das Vertrauen in die Zweibeiner zurückgeben. Um mit ihm mithalten zu können ist zwar einiges an Konsequenz vonnöten, jedoch sind seine Anlagen bestens, um ein großartiger Alltagsbegleiter zu werden.

Wer sich ein genaues Bild von Sammy machen möchte, der sollte sich umgehend beim Tierschutzverein Butzbach und Umgebung melden. Möglich ist das von Montag bis Freitag zwischen 9 und 15 Uhr unter der Rufnummer 06033/5538 oder per E-Mail.