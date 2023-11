13.11.2023 22:14 18-Jährige hantieren in Wohnung mit Feuerwerk: Plötzlich gibt es eine Explosion

Am Montag haben zwei 18-Jährige in Heringsdorf auf der Insel Usedom in einer Wohnung mit Pyrotechnik hantiert und dadurch eine Explosion ausgelöst.

Heringsdorf (Vorpommern-Greifswald) - Heftiger Knall: In Heringsdorf auf der Insel Usedom haben zwei Jugendliche in einer Wohnung mit Pyrotechnik hantiert und dadurch eine Explosion ausgelöst. Durch die Explosion ist ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Die beiden 18-Jährigen erlitten dabei Brand- und Splitterverletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Rettungskräfte behandelten den Angaben nach die beiden Verletzten vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sei in der Wohnung durch die Detonation am Montag gegen 15 Uhr ein erheblicher Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Es kamen der Kriminaldauerdienst Anklam, ein Sprengstoffermittler der Kriminalpolizei und der Munitionsbergungsdienst zum Einsatz, um Spuren zu sichern und um weitere Pyrotechnik sicherzustellen. Mecklenburg-Vorpommern Todes-Feuer in MV: Einsatzkräfte finden Leiche nach Wohnungsbrand Eine Evakuierung anderer Mieter in dem Mehrfamilienhaus in der Kanalstraße war zunächst nicht erforderlich, wie es weiter hieß. Die Polizei ermittelt gegen die beiden Tatverdächtigen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Titelfoto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa