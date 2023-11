37 Jahre nach Mord an junger Frau: Anonymer Spender bietet 50.000 Euro für Hinweise

Spandowerhagen - Im Jahr 1986 wurde die damals 21-jährige Ramona Müsebeck aus Spandowerhagen in Mecklenburg-Vorpommern brutal ermordet. Nun hat eine Privatperson eine hohe Belohnung für Hinweise ausgerufen.

Der Fall von Ramona Müsebeck (†21) beschäftigt die Behörden immer noch. Die junge Frau verschwand im August 1986 auf dem Weg zurück von der Diskothek "Teufelsstein". © Polizeipräsidium Neubrandenburg (Bildmontage)

Vor etwa zwei Monaten brachten die Ermittler der Kriminalpolizei Anklam den Mord an der jungen Frau wieder an die Öffentlichkeit. Sogar "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" berichtete am 13. September ausführlich über den Cold Case.

Doch obwohl mehr als 50 Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Fall eingingen, fehlt bisher eine heiße Spur.

Die Kripo-Beamten befragen derweil weiter Zeugen von damals und neue Hinweisgeber, auch alte Spuren werden einer erneuten Überprüfung unterzogen.

Neue Bewegung könnte in dem Fall aber aus ganz anderer Richtung kommen: Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat eine Privatperson, die anonym bleiben will, 50.000 Euro für Hinweise geboten, die zur Identifizierung des unbekannten Täters führen.

Zusammen mit der von der Staatsanwaltschaft Stralsund ausgeschriebenen Summe von 2500 Euro winkt dem entscheidenden Hinweisgeber also eine Belohnung von insgesamt 52.500 Euro.