Brandenburger Glückspilz gewinnt Hauptpreis in Lotterie "Glücksrakete"

Schwerin - Fast zwei Millionen Menschen - vorwiegend in Ostdeutschland - hofften auf den Glücksrakete-Geldregen zum Jahreswechsel. Das große Los wurde in Brandenburg erworben.

Lottofee Miriam Hannah (42) ermittelte den Gewinner bei der Jahresend-Lotterie "Glücksrakete". © Frank Pfaff/dpa

In der traditionellen Jahresend-Lotterie "Glücksrakete" geht der Hauptgewinn in Höhe von 250.000 Euro an einen Spieler.

Wie die Lotteriegesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mitteilte, wurde in einer im NDR-Fernsehen ausgestrahlten Live-Ziehung mit Lottofee Miriam Hannah (42) das Siegerlos ermittelt. Die Gewinnwahrscheinlichkeit lag bei eins zu 1,9 Millionen.

19 weitere Spieler gewannen einen Elektro-Kleinwagen. Nach Angaben der Lotteriegesellschaft entschieden sich in der Vergangenheit die Besitzer dieser Lose aber zumeist für die Auszahlung des Autowertes, in diesem Falle jeweils 31.150 Euro.

Die Glücksrakete als Jahresend-Lotterie gibt es seit mehr über 50 Jahren. Das Spiel stammt aus DDR-Zeiten, wird bis heute in den ostdeutschen Bundesländern angeboten und bietet zwei Gewinnchancen. Zum einen als Rubbellos bei der Sofortlotterie und zum anderen bei der Ziehung der Endziffern.