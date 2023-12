Joel (†6) aus Pragsdorf brutal getötet: 14-Jähriger ist schuldfähig

Neubrandenburg - Ein 14-Jähriger soll in einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern einen Sechsjährigen erstochen haben - der Fall sorgt für viel Aufsehen. Nun liegt ein Gutachten zur Schuldfähigkeit vor.

Kreuze, Plüschtiere und Blumen erinnern in Pragsdorf an den erstochenen Sechsjährigen. (Archivbild) © Stefan Sauer/dpa

Der Tatverdächtige im Fall des getöteten Joel aus Pragsdorf (Mecklenburgische Seenplatte) ist laut einem Gutachten schuldfähig.

Mit Blick auf den Reifegrad und andere Umstände sei laut Gutachten eine strafrechtliche Verantwortlichkeit möglich, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Eine Entscheidung ob und - wenn ja - mit welchem Vorwurf der in Untersuchungshaft sitzende 14-Jährige angeklagt werde, gebe es noch nicht. Das forensisch-psychiatrische Gutachten werde noch im Detail geprüft.

Der 14-Jährige war wegen Verdacht des Totschlags in U-Haft gekommen. Laut Polizei soll der Jugendliche Joel am 14. September in einem Gebüsch am Bolzplatz in Pragsdorf misshandelt und erstochen haben.

Der Tatverdächtige war Ende September verhaftet worden. Er hatte sich in Widersprüche verstrickt, zudem wurde seine DNA-Spur am Tatmesser gefunden. Der Fall hatte bundesweit für Bestürzung gesorgt.