13.05.2024 13:08 Rentner unachtsam beim Abbiegen: Radlerin (†58) stirbt bei Unfall

Am Montagmorgen hat sich in Waren an der Müritz ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 58-Jährige gestorben ist.

Von Thorsten Meiritz

Waren (Müritz) - Am Montagmorgen hat sich in Waren an der Müritz ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 58-Jährige gestorben ist. Für die 58-Jährige kam jede Hilfe zu spät, sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Die Radfahrerin erlitt bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwerwiegende Kopfverletzungen, an denen sie noch am Unfallort starb, wie die Polizeiinspektion Neubrandenburg am Vormittag mitteilte. Demnach wurde die Frau gegen 7 Uhr an der Kreuzung Gievitzer Straße Ecke Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Straße vom Wagen eines 89-Jährigen erfasst, der nach rechts abbiegen wollte und die Radlerin übersah. Rettungswagen und Notarzt waren im Einsatz, für die Schwerverletzte kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

