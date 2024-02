Rostock bekommt nach "Remigrations-Anzeige" viel "Feedback" und will debattieren

Eva Maria Kröger (42, Die Linke), Oberbürgermeisterin der Hansestadt Rostock, glaubt, dass die Debatte um die Verwendung des Begriffes 'Remigration' auch dabei helfen könne, die Perspektiven der Geflüchteten in Rostock stärker als bisher in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu rücken. © Jens Büttner/dpa

Die Stadt habe sehr viele Rückmeldungen bekommen, die die Oberbürgermeisterin aufnehme und im Austausch mit der Kommunalpolitik sowie den auf diesem Gebiet tätigen Verbänden und Vereinen diskutiere.

"So kann uns die Debatte um die Verwendung des Begriffes 'Remigration' auch dabei helfen, die Perspektiven der Geflüchteten in unserer Stadt stärker als bisher in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit zu rücken. Denn eine gelebte Willkommenskultur ist eine Frage der richtigen Wortwahl, aber vor allem des Engagements vieler Menschen in unserer Stadt."

Ob für dieses löbliche Vorhaben auch unbedingt über die Verwendung des doch sehr mit dem Rechtsextremismus verwobenen Begriffs überhaupt debattiert werden muss, steht auf einem anderen Blatt.