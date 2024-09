VW-Fahrer kommt auf gerader Strecke von Straße ab und kracht gegen Baum: Tot!

Im mecklenburgischen Strasburg (Uckermark) kam ein 81-Jähriger bei einem Baumcrash ums Leben. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Laut Polizei war der Autofahrer am gestrigen Montag gegen 16 Uhr auf der L32 in Höhe Strasburg in Richtung Rothemühl unterwegs.

Mit seinem VW T-Roc kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach links von der Straße ab und krachte frontal gegen einen Baum.

Der 81-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen.

Die Landstraße war für die Dauer des Einsatzes circa zwei Stunden voll gesperrt. Da die genaue Unfallursache nicht ermittelt werden konnte, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Freiwillige Feuerwehr Strasburg war mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort.