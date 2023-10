AfD: "Tätlicher Vorfall" gegen Parteichef Chrupalla in Ingolstadt

Bei einer AfD-Wahlkampfkundgebung in Ingolstadt wurde der Bundesvorsitzende, Tino Chrupalla (48), tätlich attackiert. © Bernd von Jutrczenka/dpa

"Auf einer Wahlkampfveranstaltung der AfD in Ingolstadt kam es heute zu einem tätlichen Vorfall gegen den Bundessprecher unserer Partei, Tino Chrupalla", schrieb der stellvertretende Bundessprecher und Haushaltspolitische Sprecher der 'Alternative für Deutschland', Peter Boehringer (54), auf der Ex-Twitter-Plattform "X" am Mittwochabend.

"Dieser ist deshalb in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sich sein Gesundheitszustand derzeit noch in der Klärung befindet. Sobald nähere Einzelheiten bekannt sind, werden wir darüber informieren."

Die Polizei Ingolstadt sprach auf Anfrage von einem Polizeieinsatz bei einer AfD-Wahlkampfkundgebung, nannte aber zunächst keine Details. Zuvor hatten der "Donaukurier" und die "Junge Freiheit" berichtet.



Wegen der bevorstehenden Landtagswahl am 8. Oktober in Bayern sollte der Politiker in Ingolstadt eine Rede halten. Nach bisherigen Informationen sei es dann in der Menschenmenge zu einem Vorfall gekommen.

Ein Sprecher der Partei bestätigte in München gegenüber der Presse, dass Chrupalla in eine Klinik gebracht worden sei. Viel mehr könne man noch nicht sagen, hieß es weiter.