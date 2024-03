Autoposer am "Car-Freitag": Hier zieht Bayern die deutliche Grenze

Zwar spreche natürlich nichts dagegen, sich für Autos zu begeistern. "Die Grenze ist dort, wo Gesetze überschritten, andere gefährdet oder durch Lärm oder Abgase belästigt werden", sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag. In diesen Fällen werde die Polizei konsequent einschreiten.

Teile der Autoposer-Szene treffen sich seit Jahren mit bundesweiten - legalen und illegalen - Aktionen am Karfreitag zum "Car-Freitag". Zum Beispiel werden am Nürburgring in Rheinland-Pfalz Tausende Autofans erwartet, in Sachsen-Anhalt wird vorsorglich ein Tunnel gesperrt, weil dort in den Jahren zuvor Fahrer ihre Motoren laut aufheulen ließen.