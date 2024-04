Schnauze voll vom wilden Abstellen: Erste Städte wollen E-Scooter eindämmen - mit diesem Trick

Man wolle die Entwicklungen und Fortschritte weiterhin genau im Fokus behalten: "Dies gilt insbesondere dann, wenn sich Unfälle mit sehbehinderten Personen häufen", heißt es aus München.

Auch in Nürnberg sollen die Roller in der Altstadt und der Kernstadt nur noch in bestimmten Bereichen abgestellt werden. Entsprechend Verträge sollen in der kommenden Woche mit den fünf Verleihern unterzeichnet werden. Diese müssen dann für die technische Umsetzung sorgen. "Wenn der Kunde außerhalb abstellt, dann wird es echt teuer", heißt es aus dem Planungs- und Baudezernat der Stadt.

Ein Verbot der Roller - wie es derzeit in Gelsenkirchen die Gemüter erhitzt - soll es weder in München noch in Nürnberg geben.