Joint-Raucher raus aus Bayern! Söder kündigt jetzt "extremst" harten Kurs trotz Teil-Legalisierung an

Ob das so klappt, wie er gerne hätte? Ministerpräsident Markus Söder (57, CSU) will Bayern zum ungemütlichen Pflaster für Cannabis-Freunde machen. © Thomas KIENZLE/AFP

Jedes Jahr sterben in Deutschland mehr als 60.000 Menschen an den Folgen des Alkoholkonsums. An Cannabiskonsum: Null.

Das soll nicht bedeuten, dass Cannabis harmlos wäre - ist es nicht. Dennoch scheinen die Christsozialen ein fast schon ideologisches Problem mit dem deutlich weniger tödlichen Marihuana zu haben, als mit dem flüssigen Nervengift, das seit vielen Jahren als "Volksdroge Nummer 1" definiert wird.

"Wir vonseiten des Freistaats Bayern, wir werden uns an allem beteiligen, was dieses Gesetz außer Kraft oder verzögert oder später oder anders in Szene setzen lässt", polterte Parteichef Markus Söder (57, CSU) am Montag nach der Sitzung des CSU-Vorstands in München.

"Wir prüfen alle Klagen von der Zustimmungspflichtigkeit bis zur generellen Beschädigung. Und ich kann heute schon sagen, wir werden dieses Gesetz extremst restriktiv anwenden."

Will heißen: Obwohl es Bundesgesetz ist, möchte Söder in Eigenregie den Bürgern dieses Recht so sehr wie nur irgendwie möglich einschränken. Vom einstigen "Team Freiheit" ist also nicht mehr viel übrig, wenn es um die Leute geht, die sich statt eines Weines lieber mal einen Joint genehmigen.