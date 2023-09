27.09.2023 09:43 Bombendrohung gegen Gymnasium: Polizei evakuiert Schule in Erlangen

Am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen ist am Mittwochmorgen eine Bombe gemeldet worden. Das Gebäude wurde noch vor Unterrichtsbeginn evakuiert.

Von Marco Schimpfhauser

Erlangen - Am Albert-Schweitzer-Gymnasium im mittelfränkischen Erlangen läuft ein Großeinsatz der Polizei. Polizisten hatten die Schule in Erlangen evakuiert und suchen nach der gemeldeten Bombe im Gebäude. © News5 / Oswald Grund dafür sei laut ersten Informationen eine Bombendrohung, die am Mittwochmorgen eingegangen sei. Schüler und Lehrer wurden evakuiert beziehungsweise wieder nach Hause geschickt. Der Unterricht würde für die rund 1000 Schüler heute ausfallen. Pressevertreter berichten unter Berufung auf Polizeiangaben, dass die Warnung gegen 7.30 Uhr noch vor Unterrichtsbeginn eingegangen sei und sich zu dem Zeitpunkt nur wenige Schüler im Gebäude befanden. Mehrere Einsatzkräfte seien zum Teil mit Spürhunden vor Ort und untersuchen die Räumlichkeiten. Wie lange die Durchsuchung des Gebäudes dauern wird, konnte noch nicht abgeschätzt werden. Es sei noch nicht sicher, ob der Unterricht am Donnerstag stattfinden wird. Bislang wurden keine Personen verletzt, einen Verdächtigen gebe es noch nicht. Wer die Bombendrohung gemeldet habe, wurde von der Polizei aktuell noch nicht bekannt gegeben.

Titelfoto: News5 / Oswald