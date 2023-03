Cannabis-Legalisierung: Söder-Regierung läuft Sturm! Gutachten soll Kritik stützen

München - Seit Monaten läuft die bayerische Regierung unter Ministerpräsident Markus Söder (56, CSU) Sturm gegen die Cannabis-Pläne der Ampel-Regierung. Um ihrer Kritik an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (60, SPD) und Co. mehr Nachdruck zu verleihen, schickt die Staatsregierung nun ein neues Rechtsgutachten in den Ring.