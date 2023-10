CSU und Freie Wähler starten Koalitionsgespräche: Streit droht

Zwischen CSU-Chef Markus Söder (56, r.) und FW-Chef Hubert Aiwanger (52) flogen bereits vor den Gesprächen die Giftpfeile. © Stefan Puchner/dpa

Bevor es in kleinere Runden und in die Details gehen soll, ist zunächst ein Treffen in größerer Besetzung geplant. Ziel ist, die Koalitionsverhandlungen binnen zweieinhalb Wochen abzuschließen: nämlich in der Woche vor der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Landtags am 30. Oktober.

Allerdings knirschte es kurz vor Beginn der Gespräche ganz gewaltig. Und dabei waren wechselseitige Vorwürfe der beiden Wunschpartner, "mädchenhaft" und "pubertär" zu sein, fast das kleinste Problem.

CSU-Chef Markus Söder (56) hat für den Auftakt ein klares Bekenntnis der Freien Wähler zu deren politischem Kompass und Demokratieverständnis verlangt. Es müsse geklärt werden, ob die Freien Wähler weiter auf Stabilität setzten und "fest im demokratischen Spektrum verankert" seien oder ob es andere Tendenzen gebe.

Es gehe um die Integrität der Staatsregierung, daher müsse das Bekenntnis möglicherweise in einer Präambel des Koalitionsvertrages verankert werden, sagte Söder.