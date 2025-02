18.02.2025 12:17 Detonation in Müllfahrzeug: Zwei verletzte Personen und ein chaotisches Bild

Zwei verletzte Mitarbeiter, eine Straße voller Müll und die Frage, wie es dazu kommen konnte: So lautet die Bilanz einer Detonation in einem Müll-Lkw in Hof.

Von Jan Höfling

Hof - Zwei verletzte Mitarbeiter, eine Straße voller Müll und die Frage, wie es zu all dem kommen konnte: So lautet die vorläufige Bilanz einer Detonation in einem Lastwagen der Hofer Abfallentsorgung. Müll überall! Durch die Detonation in dem Lastwagen der Hofer Abfallentsorgung wurde der Abfall in der Schollenteichstraße verteilt. © NEWS5/Stephan Fricke Laut dem Pressesprecher der Polizeiinspektion Hof, Patrick Scheibel, waren städtische Mitarbeiter am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr gerade dabei, in der Schollenteichstraße Restmüll abzuholen, als es plötzlich zum folgenschweren Zwischenfall kam. "Durch die Wucht dieser Detonation wurden zwei der Mitarbeiter zu Boden geworfen und der Müll in dem betroffenen Bereich großflächig auf der Straße verteilt", schilderte Scheibel. Abfall sei meterweit geschleudert worden, ein "recht chaotisches Bild" vor Ort entsprechend die sichtbare Folge gewesen. "Auch umliegende Fahrzeuge wurden eingedeckt, Häuser sind vom Müll getroffen worden", hieß es. Die Mitarbeiter erlitten leichte Verletzungen. Auch geparkte Fahrzeuge waren betroffen. © NEWS5/Stephan Fricke Der Müll-Lkw wurde auf eine freie Fläche gefahren, auf der die Feuerwehr zur Tat schritt. © NEWS5/Stephan Fricke Feuerwehr löscht Fahrzeug der Hofer Abfallentsorgung und Inhalt ab Der im Heck qualmende Müllwagen wurde zu einer freien Fläche gefahren, um eine weitere Gefährdung auszuschließen. Auf diesem konnte das Fahrzeug anschließend von der Feuerwehr zur Sicherheit teilweise entleert und dann abgelöscht werden. Wie es zu der Verpuffung kommen konnte, ist bislang noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.

