Mädchen (†13) getötet: Hunderte Männer sollen nach Mord im Jahr 1981 Speichelproben abgeben

Kempten - Nach neuen DNA-Spuren im ungeklärten Mordfall an der 13-jährigen Sonja Hurler aus dem Jahr 1981 haben Ermittler im Allgäu Hunderte Männer zu Speichelproben aufgerufen.

Hunderte ehemalige Bewohner eines Tatorts sollen mehr als 40 Jahre nach einem Kindsmord unter die Lupe genommen werden. © Henning Kaiser/dpa

Betroffen seien zwischen 200 und 300 Männer, die damals in einem Kemptener Stadtteil in der Nähe des Fundorts der Leiche wohnten, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Freitag mit.

Bei einer Reihenuntersuchung solle deren DNA mit den Spuren verglichen werden.

Das Opfer war in der Tatnacht zum 5. Juli 1981 laut Polizei nach dem Besuch des Kemptener Stadtfests in einer Gaststätte mit seiner Mutter in Streit geraten.

Danach hatte sich die 13-Jährige zu Fuß allein auf den Weg zum Haus ihrer Großmutter in einem anderen Stadtteil gemacht. Dort kam das Mädchen aber nie an. Ihre Leiche wurde drei Monate später unter einem Stadel gefunden.

Nach Angaben der Ermittler hatten in der Tatnacht mehrere Anwohner des Stadtteils Thingers Hilfeschreie eines jungen Mädchens gehört.