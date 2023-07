Nachdem Kind schwer verletzt wurde: Bürgermeister (†68) stirbt bei Rettungseinsatz

Wie TAG24 berichtete, war am Montagabend ein neunjähriger Junge auf einem Flachdach durch eine Lichtkuppel gekracht und hatte sich dabei schwer verletzt.

Als Sprecher der Bürgermeister im Landkreis Passau schrieb er einen Brandbrief an Markus Söder (56, CSU), um den "Bürokratie-Wahnsinn" in Bayern zu stoppen. In dieser Sache traf er sich zuletzt auch mit dem bayerischen Ministerpräsidenten.



Die Gemeinde Aidenbach feiert derzeit die Historischen Freilichtspiele um die Bauernschlacht im Jahr 1706, die an die letzten Widerstandskämpfe der revoltierenden Bauern gegen die kaiserlich-habsburgische Besatzung erinnern. Nun soll laut Grabler darüber beraten werden, ob die Feierlichkeiten abgebrochen werden sollen.

Der hiesige Kulturverein soll sich laut Informationen der "Süddeutschen" fest vorgenommen haben, die Aufführungen am kommenden Freitag und Samstag - trotz des plötzlichen Todes ihres Bürgermeisters - fortzusetzen. "Wir spielen für ihn, das würde ihn am meisten freuen", wird ein Sprecher zitiert.