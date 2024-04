Lachanfall während des Gottesdienstes: Bischof geht mit Osterwitz viral

Immer wieder muss Bischof Stefan Oster (58, v.) sein eigenes Lachen in Zaum halten, um den Osterwitz vorlesen zu können. © Screenshot/YouTube/Bistum Passau

In dem etwa dreieinhalb Minuten langen YouTube-Video auf dem Kanal des Bistums Passau kann man den Lachanfall des Bischofs selbst sehen - was bis Dienstagnachmittag bereits mehr als 680.000-mal passiert ist.

Auch in den vergangenen Jahren waren seine Osterwitze viral gegangen. Doch besonders die Tatsache, dass er selbst den Witz nicht durchgängig erzählen kann, weil ihm das Lachen entfährt und die Zuhörer auch hier schon lachen müssen, macht den Clip sehenswert.

In dem Witz geht es um eine Art Verwechslungsgeschichte, die sich, natürlich nur fiktiv, vor etwa 100 Jahren zugetragen habe.

"Der Bischof hat Humor. Schön, dass es so was überhaupt noch gibt!", "Ein größeres Kompliment kann man seinem Herrgott nicht machen, als ihm auch mal einen kollektiven lauten Lacher und nicht immer nur Bitten und Danksagungen zu schicken" und "Am besten gefällt mir an dem Witz das herzerfrischende Mitlachen von Bischof Oster", heißt es in manchen Reaktionen auf YouTube (Rechtschreibungen angepasst).

Auch das Bistum selbst geht in einer Mitteilung auf den vorgelesenen Scherz ein: "Am Ende des Got­tes­diens­tes hat der Bischof tra­di­tio­nell die Spei­sen geweiht und mit sei­nem ​'Risus Pascha­lis', sei­nem Oster­witz bzw. Oster­la­chen, für Erhei­te­rung gesorgt, bevor er den Schluss­se­gen erteil­te."