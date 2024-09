Nach Hochwasser-Katastrophe: Bayern schickt 20.000 Wischmopps nach Polen

Dieser wolle man nun nachkommen. Staatskanzleichef Florian Herrmann (52, CSU ) teilte nach der Sitzung des Kabinetts in München am Dienstag mit, dass man insgesamt rund neun Tonnen Hilfsmaterial zur Verfügung stellen werde.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (53, Freie Wähler) ist froh, dass seine "Wisch-Bestellung" von 2020 doch noch für Unterstützung sorgen kann. © Kerstin Joensson/AFP

"Wenn eine Naturkatastrophe oder sonst was ist, wird man ja häufig über Nacht damit konfrontiert, Notunterkünfte einrichten zu müssen – in Turnhallen et cetera", so der Minister.

"Also es ist wichtig, solche Dinge vorzuhalten und es ist richtig, in der Stunde der Not auch anderen damit zu helfen."

Er hoffe, "dass noch genügend Dinge" vorrätig seien, wenn Bayern selbst einmal Bedarf hätte.

Aber es werden weit mehr als nur Putzsachen ins betroffene Gebiet geschickt. Jeweils 500 Kissen und Bettdecken, je 1000 Kissen- und Bettbezüge, 500 Spannbetttücher und 200 Matratzen gehen laut Staatskanzlei auf Reise nach Polen.

Insgesamt hätten die Hilfsgüter einen Wert von mehr als 150.000 Euro. Tatsächlich herrscht nach dem Hochwasser in Niederschlesien ein akuter Bedarf an diversen Artikeln.