Toter floh zuvor vor der Polizei! Nach Leichenfund in der Donau: Identität geklärt

Im Landkreis Kelheim hatte ein Zeuge die Leiche des 35-Jährigen im Wasser treiben sehen und die Einsatzkräfte alarmiert. © vifogra / Moller-Schuh

Ein Zeuge entdeckte am Samstag die leblose Person im Wasser und alarmierte die Rettungskräfte.

"Nach polizeilichem Erstzugriff von Kräften der Inspektion in Kelheim, wurden die weiteren Ermittlungen zu Identität und Todesursache durch Kräfte des Kriminaldauerdienstes der KPI Landshut übernommen, die zur Stunde noch andauern", teilte das Polizeipräsidium Niederbayern am Sonntag mit.

Die Todesursache ist noch nicht geklärt. Eine Obduktion soll am Dienstag mehr Informationen liefern. Anfangs war noch nicht klar, ob eine weitere Person an dem tödlichen Ausgang involviert gewesen sein könnte.

Sicher geklärt hingegen ist inzwischen die Identität des Toten. Es handelt sich dabei um einen 35 Jahre alten Mann. Er hatte laut Polizeiinformationen am Montag vergangener Woche (28. August) bei einer geplanten Personenkontrolle der Ordnungshüter plötzlich die Flucht ergriffen.

Eine eingeleitete Fahndung blieb allerdings an diesem Tag erfolglos. Kurz darauf allerdings informierten mehrere Zeugen die Einsatzkräfte über eine in Not geratene, männliche Person in der Donau bei Bad Abbach.