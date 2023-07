Nach Todesschüssen von Langweid: Verdächtiger wegen Mordes in U-Haft, Kind verliert Eltern

Der dreifache mutmaßliche Todesschütze von Langweid wurde inzwischen in U-Haft untergebracht. Unter den Opfern sind die Eltern eines Minderjährigen.

Langweid - Nach der schrecklichen Horrortat im schwäbischen Langweid am Lech im Landkreis Augsburg wurde gegen den 64 Jahre alten Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen. Er sitzt derzeit in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Drei Menschen ließen am Freitag nach einem Nachbarschaftsstreit ihr Leben. Ein Verdächtiger sitzt in U-Haft. © NEWS5 / Merzbach Wie die Polizei nun bekannt gab, befanden sich unter den drei Todesopfern auch die Eltern eines Jungen. "Ein Minderjähriger, dessen Eltern bei der Gewalttat verstorben sind, befindet sich derzeit bei Familienangehörigen und wird professionell betreut", gaben die Beamten am Samstagabend bekannt. "Ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Augsburg erließ heute Nachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg Haftbefehl gegen den 64-Jährigen und setzte diesen in Vollzug." Bayern Klimaschutz: Ministerin will Waldbesitzer und Landwirte ins Boot holen Inzwischen thematisierte die Polizei auch offiziell, dass es unter den Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus tatsächlich in der Vergangenheit immer wieder zu Konflikten kam und sie immer wieder anrücken mussten. "Die Polizei wurde Ende 2018 erstmals über Nachbarschaftsstreitigkeiten in der Schubertstraße informiert. Seitdem wurden der Polizei nur einzelne Vorkommnisse in dem Mehrparteienhaus bekannt", heißt es in einem Statement.

Verdächtiger fuhr wohl zu Verwandten eines Opfers und schoss erneut