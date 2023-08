Nach zwei Tagen "intensivster Suche": 25-Jähriger seit Königssee-Besuch vermisst

Schönau am Königssee - Seit Samstag, 13.40 Uhr, wird der 25 Jahre alte Egribayat Yalcin vermisst. Inzwischen fand eine ergebnislose zweitägige "intensivste Suche" nach dem Vermissten statt.

Seit Samstag wird Egribayat Yalcin (25) vermisst. Er war vom Königssee in unbekannte Richtung aufgebrochen. © Screenshot/Facebook/BRK Kreisverband Berchtesgadener Land

Wie der Kreisverband Berchtesgadener Land des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) am Donnerstag bekannt gab, sei der junge Türke am Großparkplatz Königssee gewesen "und dann offensichtlich alleine in unbekannte Richtung aufgebrochen".

Obwohl an diesem Tag aufgrund des sonnigen Wetters viele Menschen vor Ort waren und eine einzelne Person da vermutlich nicht besonders aufgefallen sein dürfte, erhofft man sich Hilfe aus der Bevölkerung.

"Er ist 1,75 Meter groß, etwa 80 bis 85 Kilogramm schwer und hat sehr dunkle Haare und einen Vollbart. Bekleidet dürfte er mit einer grauen Jogginghose, weißem T-Shirt und braunen Schuhen sein", heißt es in der Pressemitteilung. Es wird angenommen, dass er außerdem einen schwarzen Rucksack bei sich hatte.

Zuletzt hatte man auch am und in den Steilhängen und Felswänden rund um den Königssee den Vermissten gesucht.

Zudem waren in den letzten Tagen bereits Polizeihubschrauber, Berg- und Wasserwacht, sowie Polizeigruppen und Drohnen im Einsatz.