Tod am Königssee: Vermisster unter Aussichtsplattform aufgefunden

Schönau am Königssee - Der am Samstag (26. August) gegen 13.40 Uhr zuletzt am Königssee lebend gesehene 25 Jahre alte Egribayat Y. ist tot. Das gab das Polizeipräsidium Oberbayern Süd nach gut einer Woche teils "intensivster" Suche am Sonntag mit.