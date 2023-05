Toter Junge in der Donau: Das ist ein Jahr nach dem Horror-Fund der aktuelle Stand

Großmehring - Vor knapp einem Jahr entdeckte ein Kanufahrer eine Kinderleiche in der Donau . Wer der Bub war und was hinter der Tat steckt, ist bis heute nicht geklärt. Die Polizei gibt jedoch nicht auf.

Der Fund war für viele Rettungskräfte nur schwer zu ertragen. © Friedrich/vifogra/dpa

Nach dem Fund des Leichnams des Jungen in der Donau in Oberbayern gibt es allerdings auch weiter keinerlei Hinweise auf den Täter. Auch die Identität des Kindes ist trotz aller Bemühungen noch unklar.

"Wir arbeiten derzeit weltweit Vermisstenfälle ab und haben zugleich an dem Abschnitt des Donauradwegs, an dem der Junge vermutlich ins Wasser gelangt ist, Fahndungstafeln aufgestellt", erklärte Andreas Aichele, Pressesprecher des Ingolstädter Polizeipräsidiums, zum Stand.

Mit Hochdruck würden die Beamten entsprechend noch immer an dem Fall arbeiten. "Das ist für uns kein Cold Case - ganz im Gegenteil", sagte Aichele.

Ein Kanufahrer hatte den Leichnam am 19. Mai 2022 bei Großmehring östlich von Ingolstadt entdeckt und ihn an Land gebracht. Der Bub, dessen genaue Todesursache weiter unklar ist, war in Plastik eingewickelt und mithilfe eines Pflastersteins im Fluss versenkt worden. Es wird vermutet, dass der Bub umgebracht wurde.

Die Polizei geht davon aus, dass der Leichnam zwischen den Staustufen Ingolstadt und Vohburg ins Wasser geworfen wurde und dort mehrere Wochen lag. Die Kriminalpolizei Ingolstadt setzte Spürhunde, Sonargeräte sowie Taucher ein und fahndete intensiv in der Region, um den Fall aufzuklären. Mehr als 100 Vermisstenfälle prüften die Beamten.