Regionalzug rammt Auto auf Bahnübergang! 18-jähriger Fahrer in Lebensgefahr

Der Lokführer konnte einen Zusammenstoß mit dem Auto am späten Montagabend in Eschenlohe nicht mehr verhindern. (Symbolbild) © Ralf Zwiebler/dpa

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Wagen am Montagabend gegen 21.40 Uhr in Eschenlohe im Landkreis Garmisch-Partenkirchen trotz geschlossener Schranke auf die Gleise gefahren, wie ein Polizeisprecher in der Nacht auf Dienstag sagte.

Der Lokführer und die Fahrgäste in dem Zug blieben dem Sprecher zufolge unverletzt.

Wegen des Unfalls wurde die Bahnstrecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Eschenlohe gesperrt. Züge aus Richtung München endeten vorzeitig in Murnau. Die Bahn richtete einen Ersatzverkehr ein.

Erst am Sonntagmorgen hatte es einen ähnlichen Vorfall an einem Bahnübergang in Neustadt am Rübenberge nahe Hannover gegeben, dessen Ursache ebenfalls derzeit noch nicht geklärt ist.



Auch dort war ein Auto trotz geschlossener Halbschranken auf den Bahnübergang gefahren, von einem Regionalzug mit voller Geschwindigkeit erfasst und im Anschluss mehrere Hundert Meter mitgeschleift worden - mit schlimmen Folgen.