Weniger Einsätze bei "Rock im Park", mehr Besucher als erwartet: Allergie-Vorfälle auffällig hoch

Vor Ort habe sich herausgestellte, dass ein Kabel gekokelt habe. Die Feuerwehr habe dies schnell löschen können, Verletzte habe es nicht gegeben.

Auch am Samstag treten wieder zahlreiche Bands auf einem der größten Musikfestivals in Deutschland auf, darunter "Die Toten Hosen", die US-Punkrockband "NOFX" und die britische Metal-Formation "Bullet For My Valentine".

Gleichzeitig steigt am Nürburgring in der Eifel das Zwillingsfestival Rock am Ring. Dort spielen zeitversetzt dieselben Bands.